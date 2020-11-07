مركزية الدولة لا شموليتها - حسن مدن

2020/11/07 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تطرح أشكال وطرق تصدي الحكومات المختلفة، في مختلف أنحاء العالم، لجائحة كورونا قضية قديمة – جديدة، تتصل بدور الدولة الاجتماعي في رعاية مواطنيها، وحمايتهم من مختلف الأخطار، وتأمين شروط الحياة الإنسانية لهم.



حيث كان الكثيرون من المأخوذين بالنظريات النيوليبرالية يروجون لما يمكن وصفه بنهاية دور الدولة في هذا المجال، وبإعطاء الدور الأكبرللقطاع الخاص لإدارة الأمور، وأن يترك لمنطق السوق بأوسع معانيه أن يعو ......





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