قراءة في الانتخابات الأمريكية من منظور سياسات الهويات - امال قرامي

2020/11/07 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي داخل المجتمع الأمريكي أو في مستوى تأثّر العلاقات الدولية والاقتصادية والأمنية بالسياسات الخاصّة التي سيصوغها من فاز في الانتخابات، والتي سيكون لها بالضرورة، انعكاس على أوضاع العرب والمسلمين في عدّة بلدان من العالم.



ويدرك المتابعون لانتخابات 2020 أنّها ذات «نكهة» خاصة، وهو أمر راجع إلى شخصية «ترامب» المثيرة للجدل، وتصريحاته الصادمة وسلوكه غير المتوقع وردود أفعاله الغريبة، وخطاباته وتعليقاته ......





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