2020/11/07 | 12:56 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين 7 SKY TV.

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