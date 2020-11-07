2020/11/07 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن القوات الأمنية اعتقلت المتهم بقتل المتظاهر البصري عمر فاضل، مبينا أن القاتل سينال جزاءه العادل.

وأشار الكاظمي إلى أن القوات الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، مشددا على أهمية تعاون الشعب والقوات الأمنية في تجاوز الأزمات والتحديات.

الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها.اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل.



نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نتساهل مع أي منتسب يتجاوز أوامر عدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لن نتساهل مع أي منتسب يتجاوز أوامر عدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).