نائب : عشرات الموظفين يتعرضون لأشد أنواع التعذيب داخل سجون البارزاني 

2020/11/07 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

طالب رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين ، السبت، مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية بالوقوف بوجه الاعتقالات التعسفية التي تطال الأبرياء من أبناء الكرد في محافظة دهوك.

وقال شمس الدين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عصابات السلطة في الاقليم تهدد المواطنين بعدم الخروج في التظاهرات والمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وأضاف أن “هناك معلومات مؤكدة عن تهديد الكثير من الموظفين والمعلمين بتصفيتهم أو زجهم في السجون”، مشيرا إلى أن “هناك العشرات من الموظفين يتعرضون لأشد أنواع التعذيب داخل سجون مليشيات سلطة البارزاني”.

ودعا شمس الدين إلى” تشكيل لجنة برلمانية حكومية للاطلاع على واقع السجون في محافظة دهوك للوقوف على جرائم الحزب الديمقراطي الكردستاني”.



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