المالية النيابية تكشف عن آلية إعداد الصيغة النهائية لقانون العجز المالي

2020/11/07 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- كرار خليل

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن آلية إعداد الصيغة النهائية لقانون العجز المالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إعداد الصيغة النهائية لقانون العجز المالي سيكون بعد الاستماع لآراء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في القراءة الثانية".

وأشار الى أنه "ستكون هناك جلسة أخرى للجنة المالية للنظر في الملاحظات ،وستتم صياغة القانون صياغة نهائية".

ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم السبت ،التي تتضمن جدول أعمالها القراءة الثانية لقانون الاقتراض المقدم من وزارة المالية، وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أكدت يوم أمس وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.

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