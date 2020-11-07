المالية النيابية تناقش قانون الاقتراض

2020/11/07 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا تداوليا مغلقا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض”، المقدم من قبل الحكومة.

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