عواد : جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وفاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة

2020/11/07 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون عدي عواد ان جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية .

وكتب عواد في تغريدة عبر منصة تويتر تابعتها ” خبر برس “، ” بكل صراحة جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية ، ولكن هناك شخصيات اثبتت نجاحها وعبد الحسين عبطان مثال لذلك”، مضيفا ” كان الاجدر بالكتل الشيعية مكافئتة وترشيحة رئيسا للوزراء ولكن الخوف من نجاحة استبعد حتى من امانة بغداد” ، متساءلا ” متى يفتهم السياسيين الشيعة بان نجاح اي سياسي شيعي سيكون ذات مردود ايجابي عليهم جميعا وان المركب مركب واحد “.

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