عضو بالمالية النيابية: لا يمكن استمرار الاقتراض لمزدوجي الرواتب والفضائيين.. يجب القيام بإصلاحات

2020/11/07 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، إنه لا يمكن استمرار الاقتراض لمزدوجي الرواتب والفضائيين، فيما أشار إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية.

وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن "استمرار الحكومة بالاقتراض، من دون إجراء الإصلاحات الاقتصادية، يعني ذهاب العراق نحو الانهيار الاقتصادي".

وأضاف، إنه "من غير المعقول أن يصوت البرلمان على قانون الاقتراض، لدفع الرواتب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب"، مبيناً أن "تغريدة الصدر الأخيرة بخصوص القانون جاءت في وقتها المناسب".

وأشار كوجر، إلى أن "توزيع رواتب الموظفين يعتمد على وزير المالية علي علاوي، وليس على قانون تمويل العجز المالي"، لافتاً إلى أن "ألبرلمان يترقب وصول قانون موازنة 2021".

وبشأن موعد تمرير قانون تمويل العجز المالي، أكد عضو اللجنة المالية، أن "مجلس النواب سيبدأ اليوم القراءة الثانية، وسيتم التصويت عليه بعد أربعة أيام وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية، والذي يتصدر جدول أعمالها القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي.

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