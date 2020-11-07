اتفاق بين وزارة التربية ومنظمة ( ميرسي كور ) الدولية لدعم مشاريع التعليم المهني

2020/11/07 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / التقى وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية فلاح محمود القيسي خلال زيارته الى محافظة اربيل الفيس زوتك المدير القطري لمنظمة ( ميرسي كور ) , بهدف الاطلاع على ورش العمل والدورات التي تقيمها المنظمة تحت عنوان التعليم وحق الاطفال والشباب والنازحين في محافظات ( الانبار , نينوى , صلاح الدين , كركوك ) .وفي بيان للمكتب الاعلامي للوزارة اوضح : ان القيسي بحث مسألة دعم المنظمة للوزارة في مجال الدورات وورش العمل , مبينا ان الهدف من تلك البرامج هو كيفية دعم الاطفال والشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم .واتفق الطرفان على استمرار دعم المنظمة للوزارة فيما يخص مشاريع التعليم المهني والمساعدة في فتح مشاريع صغيرة تناسب اختصاصاتهم لايجاد فرص عمل لهم , فضلا عن مشاريع اخرى تدعم عمل المنظومة التعليمية والتربوية .



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