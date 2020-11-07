الخطابي : وزارة المالية لم تف بالتزاماتها مع كربلاء حول التخصيصات المالية للنصف الثاني من العام الحالي

2020/11/07 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي ان وزارة المالية لم تف بالتزاماتها مع كربلاء حول التخصيصات المالية للنصف الثاني من العام الحالي مما جعل الحكومة المحلية في حرج امام الشركات التي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع .واضاف لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الحكومة المحلية في كربلاء ستتجه الى رئاستي الحكومة والبرلمان لغرض تسوية الامر كما سنعرض الاموال التي خصصت لزيارة الاربعين الاخيرة والتي لاتتناسب اطلاقا مع الانفاق الذي حصل اثناء المناسبة ./انتهى

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