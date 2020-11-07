الكاظمي يكشف عن هوية قاتل متظاهر البصرة

2020/11/07 | 13:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن هوية قاتل المتظاهر عمر فاضل في محافظة البصرة....

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