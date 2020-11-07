الكشف عن موقف جديد يخص ميناء الفاو وشركة دايو قد يضخ الدماء مجددًا في جسد المشروع

2020/11/07 | 13:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، موقفًا جديدًا حول ملف ميناء الفاو، وبينما نفت التحرك على شركات أُخرى لبناء مشروع ميناء الفاو الكبير، رجحت ان تشهد الساعات الـ48 المقبلة توقيع العقد مع شركة “دايو” الكورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في تصريحات صحفية، إن “المفاوضات مستمرة بين الوازرة وشركة دايو الكورية منذ ثلاثة اشهر، وكان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على تنفيذ الميناء لبناء خمسة أرصفة وبعمق 19.8 مع مدير الشركة المتوفي”.

وأضاف أنه “بعد حادثة وفاة المدير السابق للشركة، ومجيء المدير الجديد تمت اضافة مطالب جديدة، وهذا يعدُّ مخالفا للاتفاق المبدئي بين الشركة والوزارة”، لافتا إلى أن “وزير النقل ناصر الشبلي رفض هذه المطالب واعطاء مهلة للشركة ثلاثة أيام للعدول عنها”.

وبين هادي، أن “شركة دايو الكورية قد تلتزم بالاتفاق المبدئي الاول، ومن الممكن قد نشهد خلال الساعات الـ48 المقبلة توقيع العقد بين وزارة النقل والشركة الكورية لتنفيذ المشروع”، نافيا بالوقت ذاته “تحرك الوزارة على شركات الاخرى بدلا من (دايو)”.

واعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن شركة “دايو” الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، عازية السبب إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع.

المصدر: شفق

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