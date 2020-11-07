الزراعة النيابية : تطوير القطاعات الاقتصادية بحاجة لاصحاب الاختصاص بعيدا عن المحسوبية

2020/11/07 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، ان تطوير القطاعات المختلفة في البلاد وخاصة القطاع الزراعي بحاجة لاصحاب الاختصاص بعيدا عن المحسوبية.

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ان المساحات الشاسعة من الاراضي غير المستصلحة يجب استثمارها وتوزيعها على اصحاب الاختصاص من مهندسين زراعيين بشكل خاص لزيادة المساحات المزروعة وزيادة الاكتفاء الذاتي .

واضاف ان ” العراق منجم ذهب لاينضب وهو بحاجة لاصحاب الاختصاص لبناءه وتطويره وابعاد الفاسدين والطارئين عن اي مشروع يسهم في زيادة ايراداته “، عادا ملاحظة السيد الصدر بهذا الخصوص خارطة طريق لواقع ومستقبل زراعي واعد عبر زيادة الاراضي المستصلحة وتشغيل اياد عاملة من مهندسين ومختصين.

وكان السيد الصدر دعا لتطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع آخر لا تخفى.

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