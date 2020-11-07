2020/11/07 | 13:11 - المصدر: عين العراق

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ثقافة وفنون

السبت 7 نوفمبر 2020 | 12:53 مساءً | عدد القراءات : 16

نيللي كريم تُروي اللحظات المقلقة للعملية الخطيرة التي خضعت لها

تحدثت الممثلة نيللي كريم لأول مرة بالتفاصيل عن الوعكة الصحيّة التي تعرضت لها من قبل وكانت عبارة عن ورم في وجهها، حيث خضعت حينها لعملية جراحية في أميركا وكانت قلقة جداً بحسب تصريحاتها في برنامج “واحد من الناس”، وذلك بعدما قال لها أحد الأطباء إن هذه العملية من الممكن أن تسبب لها شللاً لمدة عام، الأمر الذي جعلها تفكر في العمل وهل هذا سيمنعها عن التمثيل.



وشكرت نيللي الله لأن بعد إجرائها العملية الجراحية حالتها الصحيّة تحسنت.

وأشارت “كريم” أن الدرس الذي تعلمته في الحياة هو الرضى لأن لا أحد يعلم ماذا يخبئ له الغد، وتابعت أن بعد إجراء العملية أول شيء قامت به هو الاتصال بكل الاشخاص التي ت

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