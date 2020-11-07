ضبط مطبعة لتزوير النقود في بغداد

2020/11/07 | 13:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ضبط مطبعة نقود مزورة في بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان يوم السبت، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

وأضاف انه تم العثور على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي داخل المطبعة بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها.

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