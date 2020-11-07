 اتحاد السلة يعلن عن الكادر التدريبي للمنتخب الوطني

2020/11/07 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، عن الكادر التدريبي الذي سيقود المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد اكمل عقد الكادر التدريبي للمنتخب الوطني والذي سيتألف من المدرب عزيز بكير ويساعده اتثيلا شلابي ومدرب اللياقة علي احمد”.

واوضح ان “المنتخب الوطني كثف من تحضيراته بالتدريبات في معسكر بغداد حيث يخوض تدريبات صباحية ومسائية، ثم سيخوض معسكراً خارجياً في تركيا قبل موعد التصفيات نهاية الشهر الحالي”.

يذكر ان مجموعة العراق تتألف من الهند ولبنان والبحرين.



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