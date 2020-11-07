مقتدى الصدر يطرح مقترحات للاستعاضة عن الاقتراض لتأمين الرواتب

2020/11/07 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عددا من المقترحات بشأن الأزمة المالية للبلاد، مؤكدا أن قانون الاقتراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ودعا الصدر في تغريدة على تويتر إلى جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات والضرائب والرسوم الجمركية بأيادٍ أمينة، وتسهيل القروض المصرفية لذوي المشاريع المتوسطة والكبرى، وتطوير العمل الزراعي في العراق، من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها، وخصخصة القطاعين الصناعي والزراعي لمدة معينة، لضمان إنعاشها ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم، واسترجاع الأموال المنهوبة منهم، وتنظيم سلم الرواتب، وإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة.

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