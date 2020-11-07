القبض على ستة مهربي نفط في بابل

2020/11/07 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز تطبيقات طباعة الصور عبر الإنترنت

تضم الهواتف الذكية والحواسيب العديد من الصور الشخصية أو العائلية التي تمثل الذكريات، فهذه الصور قد تكون لحفلات أعياد ميلادك أو للإجازات والمناسبات العائلية،

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