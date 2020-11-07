تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في نادي نفط الوسط

2020/11/07 | 13:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن ناي نفط الوسط الرياضي، اصابة مدرب ومدافع فريقه الكروي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إدارة نادي نفط الوسط الرياضي، تتمنى الشفاء العاجل الى مدرب فريق كرة القدم الكابتن جمال علي بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا”.

واضاف ان “الادارة تتمنى ايضاً الشفاء العاجل الى لاعب فريق كرة القدم فيصل جاسم بعد اصابته بفايروس كورناالعندليب ينتظر عودتك السريعة للفريق”.

يذكر ان عدد الاصابات بلغ ثلاث حالات منذ انطلاق الدوري الممتاز.



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