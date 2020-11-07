نائب عراقي يسأل عن سبب تأخير اجابة طلباته

2020/11/07 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، السبت، وزير العمل لبيان أسباب إهمال مئات الطلبات التي قدمها له بشان "مشاكل العوائل الفقيرة"...

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