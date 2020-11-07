اعتقال 6 متهمين بخرق انبوب نفطي وتنفيذ عمليات تهريب في بابل

2020/11/07 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 متهمين خرقوا الأنبوب الناقل لتهريب النفط في محافظة بابل.وجاء في بيان نشرته الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، واستنادا لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط خرق على انبوب الناقل للنفط ومشتقاته في محافظة بابل، قرية كويريش، قرب سيطرة الاثار".واشار البيان الى ان "العملية جاءت بعد مداهمة موقع يحتوي على خزانات نفطية كبيرة الاحجام، مع وجود انبوب حديد ممتد بمسافة 1 كم من الموقع اعلاه الى الانبوب النفطي 10 و 14عقدة المربوط به بواسطة جوينات".وتابع "فيما تم القاء القبض على 6 متهمين في الموقع وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية التهريب وبحوزتهم معدات تستخدم للحفر ولعملية الخرق، فضلا عن ضبط بحوزتهم ختومات وسيلات ووصلات تحمل المنتوج النفطي". وقد تم "ضبطهم اصوليا وتسليمهم للجهات المختصة بموجب وصل استلام وصيانة الخرق من قبل وزارة النفط فرع بابل".

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