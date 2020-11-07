في حوار مع الفيلسوف الماركسي دانيال بنسعيد حول راهنية الماركسية - دانيال بنسعيد

2020/11/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانيال_بنسعيد في حوار مع الفيلسوف الماركسي دانيال بنسعيد حول راهنية الماركسية - ترجمة أحمد رباصفي نهاية نوفمبر ما قبل الأخير، عقد بموسكو مؤتمر مجموعة Vperiod ("إلى الأمام! ")، وهي منظمة سياسية ماركسية روسية صغيرة أغلب أعضائها من الشباب.



على الرغم من صغر حجمها، فهي ناشطة داخل حركة مناهضة للعولمة، كما في دعم نضالات العمال.



ينشط هؤلاء المناضلون الملتفون حول جريدتهم، في مدن روسية مثل ساراتوف، ياروسلاف، ......





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