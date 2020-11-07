الاقليم يستأنف تصدير النفط

2020/11/07 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، عن استئناف تصدير النفط الى تركيا.

واوضح جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان استئناف ضخ النفط الى تركيا يأتي عقب اصلاح انابيب تعرضت للتفجير قبل عدة ايام.

واضاف: ان تصدير النفط بنفس طاقتها التصديرية السابقة.

من جانبه قال البرلماني شيركو جودت عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان البرلمان ليس لديه معلومات بشأن كميات النفط المصدر الى تركيا، موضحا، ان تفاصيل التصدير غير معلومة لدينا لان الحكومة لم تطلعنا عليها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت، الاربعاء 28 تشرين الاول 2020، عن تعرض انابيب نفط الاقليم الى التفجير وايقاف التصدير.

PUKmedia خاص

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