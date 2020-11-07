الاطاحة بـ6 متهمين خرقوا أنبوباً لتهريب النفط ببابل

2020/11/07 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت،

القبض على 6 متهمين خرقوا الانبوب

الناقل لتهريب النفط في بابل.

وقالت الوكالة، في بيان تلقته وكالة نون

، ان “مفارز وكالة الاستخبارات

المتمثلة بقسم استخبارات شرطة ال

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