تركيا تسدد ديون دولة عربية إلى صندوق النقد الدولي

2020/11/07 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،

أمس الجمعه، قرارا بتسديد ديون إحدى

الدول العربية إلى صندوق النقد الدولي.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قررت

أنقرة “سداد ديون الصومال المتأخرة

لصندوق النقد الدولي

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