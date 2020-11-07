2020/11/07 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..انتقد عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، السبت، عمليات الفساد في تنفيذ مشاريع الأعمار بمحافظة نينوى.وقال الصعيب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التركيز على إقامة المشاريع غير المهمة وإهمال المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن، تدخل في خانة الفساد”.وأضاف أن”المواطنين في نينوى يعانون من نقص الخدمات الصحية وعدم وجود المستشفيات والجسور المدمرة وعدم وجود منظومة مجاري تحمي الأهالي من موسم الأمطار، وكذلك افتقار العديد من القرى والنواحي لخدمات الماء والتبليط”.وأشارالصعيب إلى أنه “في الوقت الذي تهمل الحكومة المحلية تنفيذ المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطن، تلجأ لتنفيذ مشاريع النافورات والأرصفة وتأهيل المنصة، وكلها مشاريع إعلامية وليست مهمة في الوقت الحالي، رغم أنها تخصص لها مبالغ كبيرة جدا”.انتهى/ 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. اتهامات للحكومة المحلية بالفساد وإهمال حياة المواطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. اتهامات للحكومة المحلية بالفساد وإهمال حياة المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).