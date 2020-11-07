بعد 4 أيام من عمليات الاقتراع.. سباق الرئاسة الأميركية لا يزال معلقاً

2020/11/07 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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بعد أربعة أيام من الانتخابات، لا يزال سباق الرئاسة الأميركية معلقا، غير أن المؤشرات تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد ان احتل الصدارة في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وحصل بايدن على مئتين وأربعة وستين صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، مما يجعله في وضع أقوى لحسم عملية الاقتراع، ويمكن أن يعزى التأخير في صدور قرار تحديد الفائز إلى الإقبال الكبير على الاقتراع والعدد الهائل من بطاقات الاقتراع بالبريد، فضلا عن الفارق الضئيل بين المرشحين.

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