2020/11/07 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.15 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس، وصل إلى 4 48 ألفا و565 حالة، وتعافي من المرض 2951 مصابا حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 40 أسبوعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تصل إلى 1.15 مليون في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تصل إلى 1.15 مليون في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).