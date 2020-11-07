2020/11/07 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيلأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، السبت، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الخط الناقل إلى تركيا.وقال عادل في تغريدة له على تويتر إنه”بعد تصليح الخط الذي تعرض لأعمال تخريبية، فأنه تم اليوم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر الخط الناقل إلى تركيا”.وكان الخط الناقل للنفط، قد تعرض لتفجير قبل أسبوع، ما أدى لتوقف تصدير النفط فيما اتهمت حكومة إقليم كردستان حزب العمال الكردستاني بمسؤوليته عن العمل.وكانت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان قد كشفت في وقت سابق عن حجم الخسائر جراء التفجير، مقدرة إياها بحوالي 10 مليون دولار عن كل يتوقف فيه تصدير النفط.انتهى 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف تصدير نفط كردستان بعد إصلاح الخط الناقل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف تصدير نفط كردستان بعد إصلاح الخط الناقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).