2020/11/07 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

طالب النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك ،مجلس المفوضين بإعادة النظر في قراره لما ستسببه هذه الخطوة من تهديد حقيقي لنزاهة الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك وتقليل المشاركة فيها.

وانتقد النواب العرب والتركمان اناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى شخصية ساهمت في تزوير انتخابات عام 2018.بالرغم من احاطة مجلس المفوضين وعبر قنوات رسمية بخلفية المرشحة لهذا المنصب وقيامها بتبديل (الرامات) في مركز الواسطي/2 عندما تولت إدارة مركز الواسطي ، والذي ادى إلى تزوير نتائج المركز لصالح احد الاحزاب وتم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الاجهزة الامنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عرب وتركمان يطالبون باعادة النظر في قرار تسمية شخصية مزورة مديرا لمكتب مفوضية كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عرب وتركمان يطالبون باعادة النظر في قرار تسمية شخصية مزورة مديرا لمكتب مفوضية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).