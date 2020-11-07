الشرطة المجتمعية تمنع فتاة بعمر ١٦ عاما من الانتحار على جسر النصر في ذي قار

2020/11/07 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ عمر البدري

تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار من إقناع فتاة بعمر 16 عاما بالعدول عن فكرة الانتحار، بعد ورود مناشدة لها من مواطنين بوجود فتاة تروم الانتحار من على جسر النصر في المحافظة.

الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التحرك الفوري لموقع الفتاة واقناعها والتوجه بها لمقر الشعبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها ، والوقوف على الأسباب التي دعتها للإقدام على الانتحار.



وقد تم تسليمها لذويها بعد أن وجهتهم الشرطة المجتمعية برعاية ابنتهم وحل مشاكلها بالطرق الودية.

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