معمل عراقي يستعد لإعادة افتتاحه بعد توقف لـ17 عامًا.. 300 موظف سيستعيدون اعمالهم

2020/11/07 | 13:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعدَت وزارة الصناعة والمعادن خطة بالتعاون مع حكومة الأنبار المحلية لاعادة افتتاح المعامل والشركات المغلقة في المحافظة.

وأوضح مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف طرموز، أنه “وبعد دراسة جميع العروض المقدمة تم توقيع عقد لاستثمار معمل سمنت الفلوجة، احد معامل الشركة العامة للزجاج والحراريات”.

وأضاف الطرموز أنه “في غضون ايام سيتم افتتاح المعمل من قبل محافظ الانبار ووزير الصناعة والمعادن”، مبيناً أن “المعمل عانى من الاهمال منذ اكثر من 17 عاماً وإعادة افتتاحه ستعيد 300 موظف الى أعمالهم”

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