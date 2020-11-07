حيدر يحيى يعتذر عن قيادة الديوانية

2020/11/07 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن المدرب حيدر يحيى، عن اعتذاره قبول مهمة قيادة فريق الديوانية بكرة القدم.

وقال يحيى في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “موضوع العمل مع نادي الديوانية تم تداوله مثيراً في الاوساط الرياضية منذ يوم امس”.

واوضح بالقول “حقيقة اتشرف بهذا الأمر، ولكني مرتبط بموعد مسبق للدخول بمعايشة تدريبية مطلع الشهر المقبل مع نادٍ اوروبي، لذلك اعتذر لجماهير الديوانية”.

يذكر ان رئيس النادي يدرس اقالة المدرب سعد حافظ بسبب تراجع النتائج.



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