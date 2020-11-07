بيان برلمانيّ موحد يصوّب ضد مسؤولة مفوضية الانتخابات في كركوك!

2020/11/07 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفض النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك، السبت، إناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى سوسن طيب محي الدين.



وقال النواب في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2020)، "نستنكر إناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى شخصية ساهمت في تزوير انتخابات عام 2018".

وأضاف البيان، "بالرغم من إحاطة مجلس المفوضين وعبر قنوات رسمية خلفية المرشحة لهذا المنصب وقيامها بتبديل (الرامات) في مركز الواسطي/2 عندما تولت إدارة مركز الواسطي والذي أدى إلى تزوير نتائج المركز لصالح أحد الأحزاب وتم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الأجهزة الأمنية".

وطالب النواب، مجلس المفوضين بـ "إعادة النظر في قراره لما ستسببه هذه الخطوة من تهديد حقيقي لنزاهة الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك وتقليل المشاركة فيها".

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