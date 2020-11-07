نائب يعزو تكرار الاقتراض إلى عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة

2020/11/07 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عزا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري” اليوم السبت تكرار الاقتراض إلى عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة.

وقال المعموري في تغريدة له على منصة تويتر، إن “تكرار عملية الاقتراض لسد العجز المالي دليل على عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة، وهو ما قد يدفع البلد نحو الوقوع في مستنقع الديون وفوائدها الضخمة”.

وأضاف المعموري “نحتاج إلى إرادة سياسية ووقفة حقيقية لوضع خطة آنية واستراتيجية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الاقتراض، ومن أهمها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.

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