2020/11/07 | 14:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة الشرطة تؤكد تمسكها بمدربها الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/07 | 14:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الشرطة تؤكد تمسكها بمدربها الكروي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الشرطة تؤكد تمسكها بمدربها الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).