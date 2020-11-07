الصادقون: تأخير الرواتب وراءه مشاريع خطيرة

2020/11/07 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد رئيس كتلة الصادقون البرلمانية عدنان فيحان، اليوم السبت، ان تأخير الرواتب ليس بسبب الاقتراض وانما لتمرير 3 مشاريع خطيرة.وقال فيحان في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “هذه المشاريع هي مشروع الاستثمار السعودي للبادية ومشروع الغاء اتفاقية الصين واستبدالها باتفاقية مصر”.وأضاف،اما “فيما يخص مشروع ميناء […]

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