2020/11/07 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن ناي نفط الوسط الرياضي، اصابة مدرب ومدافع فريقه الكروي بفيروس كورونا المستجد.وذكر النادي في بيان، إنّ “إدارة نادي نفط الوسط الرياضي، تتمنى الشفاء العاجل الى مدرب فريق كرة القدم الكابتن جمال علي بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا”.واضاف ان “الادارة تتمنى ايضاً الشفاء العاجل الى لاعب فريق كرة القدم فيصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا تصيب مدرب ومدافع “عندليب الفرات” المركز الخبري الوطني.

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