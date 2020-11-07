ريال مدريد.. إصابة هازار وكاساميريو بالكورونا

2020/11/07 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي ريال مدريد الإسباني السبت ان مهاجمه البلجيكي ايدن هازار ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو اصيبا بفيروس كورونا المستجد.

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