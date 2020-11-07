الأمن النيابية: قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية

2020/11/07 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

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النائب عدنان الأسدي

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

وقال عضو اللجنة النائب عدنان الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، إن "لجنة الأمن والدفاع ناقشت مع المدراء العامين في جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى موضوع حماية السايبر الوطني، وكذلك حماية المواطن من خلال قانون مكافحة الجرائم الالكترونية".

وأضاف ان "هذا القانون في لمساته الأخيرة وأن هناك خمس لجان في التعديلات التي طرأت على مسودة القانون".

وأشار الأسدي، إلى أن "الهدف من تشريع هذا القانون هو حماية المواطن وخصوصياته، وحماية القضايا الأخلاقية ومنع عمليات الابتزاز من قبل بعض المتطفلين إلى جانب حماية الأموال والوثائق والأمن الوطني والمعلومات الوطنية".

وبين أن " اللجنة أجرت لقاءات مع أغلب الجهات الأمنية والجهات القضائية، وتم أخذ آراء الكثير من الإعلاميين والناشطين المدنيين إضافة لرأي الكثير من النواب".

ر.إ

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