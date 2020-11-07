بعد ايام من توقفه.. اقليم كوردستان يعلن استئناف تصدير النفط

2020/11/07 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، السبت، استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد ايام من توقفه، وبنفس الطاقة الانتاجية.

وكتب المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تغريدة، اليوم (7 تشرين الثاني 2020)، أن "الحكومة استأنفت ضخ النفط من الأنبوب الناقل بنفس الطاقة الانتاجية".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد استنكرت مؤخرا استهداف أنبوب تصدير النفط والذي تسبب بإيقاف عملية التصدير، واصفة إياه بـ"العمل الإرهابي"، وترى أن مثل "هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيدا.

وشددت على أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كوردستان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي "الذراع العسكري لحزب العمال الكوردستاني" قد اعلن قبل ايام استهداف انبوب نقل النفط التابع لشركة (بوتاش) في منطقة باغوك التابعة لولاية ماردين التركية، وان الهجوم اسفر عن توقف الانبوب بصورة كلية.

ا.ح

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