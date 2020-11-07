البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي في أجواء متوترة.. وأزمة الرواتب تتصدر الأعمال

2020/11/07 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـــدورة النيابيـــة الرابعـةالسنـة التشريعية الثالثةالفصـــل التشريعـــي الاول

رئـيـس مـجـلـس الـنـوابالـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٩)

السبت ٧ / تشرين الثاني/ ٢٠٢٠

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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