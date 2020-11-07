2020/11/07 | 14:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، نشر دورياتها على الطريق السريع لرصد مخالفة مركبات الحمل على الممر الايسر.

وذكر بيان للمرور تلقته 7sky، ان “مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي وجه كافة مفارزنا ودورياتنا بالانتشار على الخط السريع ورصد مخالفة سير المركبات الكبيرة الحمل على الممر الايسر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور: انتشار كافة المفارز والدوريات على الخط السريع لرصد مخالفات سير المركبات الكبيرة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: انتشار كافة المفارز والدوريات على الخط السريع لرصد مخالفات سير المركبات الكبيرة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: انتشار كافة المفارز والدوريات على الخط السريع لرصد مخالفات سير المركبات الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).