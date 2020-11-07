نائب عن ديالى يحذر من عودة ناقوس الخطر ويدعو الكاظمي الى تشخيص الخروقات الامنية

2020/11/07 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ان ناقوس الخطر يدق في المحافظة بسبب الخروقات الاخيرة التي راح ضحيتها نخبة اهالي وابناء ديالى ، داعيا القائد العام للقوات المسلحة “الى التحرك بخطوات سريعة وحاسمة لتشخيص هذه الخروقات .

واوضح في مؤتمر صحفي ، حضرته ” خبر برس “، ان “محافظة ديالى تشهد ومنذ اكثر من سنتين وضع امني مستتب بعد جهود كبيرة من القوات الأمنية وتحقيق التلاحم المجتمعي بين ابناء ديالى بكل عناوينهم ومسمياتهم مع القوات الامنية لرفض الارهاب والارهابيين والعصابات المسلحة والسلاح المنفلت ، وكان هذا الامر واضح جدا خلال الفترة الماضية حيث نعمت المحافظة بالأمان “، مشيرا الى تأشير مجموعة خروقات.

واضاف انه “يوم أمس حصلت جريمة ذهب ضحيتها اربع نساء في قضاء بعقوبة منطقة العبارة بعبوة ناسفة”، مبينا ان “هنالك عودة للخروقات الامنية في المحافظة وندعم القوات الامنية في خطواتها الامنية واجراءاتها لتوفير الامن والامان”.

وخاطب الدهلكي ، مذكرا القائد العام للقوات المسلحة ان” انهيار الوضع الامني في ديالى انذاك وقعت نتائجه السلبية على بغداد والعراق عموما”، مبينا نحن “لسنا متخوفين من انهيار الوضع الأمني بشكل كامل في ديالى لان قواتنا الامنية مسيطرة على الأمن لكن تحتاج الى دعم لوجستي وامني وعسكري من قبل القائد العام للقوات المسلحة لتضرب بيد من حديد لبسط الامن في المحافظة ، وهذا المكسب الكبير الذي لانقبل نهائيا خسارته على حساب تحقيق مكاسب اجرامية وشخصية من البعض او اجندات تبحث عن زعزعة الأمن فيها”.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة “الى التحرك بخطوات سريعة وحاسمة لتشخيص هذه الخروقات من خلال عقد اجتماع مع القيادات الامنية في المحافظة وتقديم ما يحتاجونه من دعم و اجراءات واليات ومقومات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، لاسيما ان الاجواء ماضية نحو الانتخابات والصراعات السياسية تلقي بظلالها على المحافظات عموما وديالى خصوصا”.

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