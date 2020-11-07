مسؤول محلي يكشف اسم منطقة سجلت اعلى نسبة شفاء بفيروس كورونا في الانبار

2020/11/07 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، السبت، عن تسجل اعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا في الانبار .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، سجلت وللمرة الاولى نسبة شفاء عالية من فيروس كورونا حيث بلغت نسبة الشفاء من الفايروس 90% وتعد هذه النسبة هي الاولى في المحافظة منذ تسجيل اول اصابة بفيروس المرض في المحافظة “.واضاف ان” مناطق القضاء سجلت سابقا نسب عالية بفيروس كورونا نتيجة قلة الوعي الا ان صحوة المواطنين وادراكم خطر هذا المرض واثره السلبي على صحة المواطنين وربما يؤدي الى الوفاة حدث تغير جذري في سلوكيات المواطنين واخذوا يلتزمون بتعليمات خلية ازمة كورونا مما اسهم في تسجيل هذه النسبة”.مبينا ان” الملفت للنظر ان المصابين بفيروس المرض يقومون تلقائيا بحجر انفسهم في المنازل مخبرين اقاربهم بعد استقبال الضيوف لحين تماثلهم للشفاء ، مؤكدا ان اجراءات كورونا ما تزال سارية المفعول في مناطق الانبار ومحاسبة المخالفين لقرارات خلية الازمة “.



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