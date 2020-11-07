2020/11/07 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط خرق على انبوب الناقل للنفط ومشتقاته في محافظة بابل قرية كويريش قرب سيطرة الاثار .وقال البيان ان الاجراء جاء بعد مداهمة موقع يحتوي على خزانات نفطية كبيرة الاحجام مع وجود انبوب حديد ممتد بمسافة ١ كم من الموقع اعلاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 متهمين خرقوا الأنبوب الناقل لتهريب النفط في بابل المركز الخبري الوطني.

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