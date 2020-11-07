مقتل المتظاهر عمر فاضل.. الكاظمي يعلن اعتقال القاتل وعمليات البصرة توعد بالكشف

2020/11/07 | 14:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

قال الكاظمي إن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة

وذكر الكاظمي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والأجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

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وأضاف الكاظمي "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل"، فيما ختم تدوينته بالقول، "نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معًا التحديات".

من جانبه، أكد قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أنه سيتم الإعلان عن قاتل المتظاهر "عمر فاضل" خلال الساعات القادمة.

وقال مدنف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نطمئن أبناء وشباب محافظة البصرة وعائلة الشهيد بأن القوات الأمنية حريصة كل الحرص على توضيح الحقيقة وتقديم الجاني إلى القضاء"، مؤكدًا بأن "لجان التحقيق توصلت إلى النتائج النهائية وسيتم الإعلان عن الجاني اليوم خلال الساعات القادمة، ولا نساوم على أبناء مدينتنا"

وأشار إلى "وصول لجان من العمليات المشتركة لوزارة الدفاع العراقية للمشاركة في مجريات التحقيق".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على قاتل عمر فاضل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت الداخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "القوات الأمنية في إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته".

وأكد البيان على "إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدًا لاحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان، بالكشف "فورًا" عن نتائج التحقيق بمقتل المتظاهر عمر فاضل، في محافظة البصرة.

وذكر مكتب المفوضية في البصرة، عبر بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن" مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، وإذ يتابع التحقيقات بحادثة مقتل أحد المتظاهرين مع مديرية شرطة محافظة البصرة، يطالب بكشف عاجل لنتائج التحقيقات".

وبعد منتصف ليل أمس، صدر بيان من تنسيقية البصرة، أمهل محافظ البصرة أسعد العيداني ثلاث ساعات للاستقالة.

وقال بيان باسم "ثوار البصرة"، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "شباب البصرة يمهلون المحافظ أسعد العيداني وقائد القوات حفظ النظام مهلة ثلاث ساعات على الاستقالة والخروج من البصرة، وإلا سوف يكون لنا الرد القاسي".

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