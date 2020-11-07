ادارة الشرطة تؤكد تمسكها بمدربها الكروي

2020/11/07 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم السبت، نبأ اعفاء مدرب فريقها الكروي بعد تعادله مع فريق زاخو ضمن منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم .

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