طائرات F_16 العراقية تستهدف عناصر داعش في جبال خانوكه

2020/11/07 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بتنفيذ ضربة جوية استهدفت أهدافاً لداعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

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